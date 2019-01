Fietser doodgereden, auto rijdt door en vliegt uit de bocht

In Vlissingen is vannacht een 24-jarige fietser verongelukt. De man uit Utrecht werd aangereden door een auto. De automobilist reed door en vloog een eindje verderop uit de bocht.

De bestuurder van de auto was na de aanrijding met hoge snelheid op een rotonde afgereden en verloor daar de macht over het stuur. De auto raakte van de weg en eindigde ondersteboven in de naastgelegen bosjes. De bestuurder werd door de klap uit zijn auto geslingerd en raakte ernstig gewond.

Voor beide gewonden werd een traumahelikopter opgeroepen. Ze zijn vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed de 24-jarige Utrechter aan zijn verwondingen. Hoe het met de automobilist gaat, is niet bekend. Ook is nog niet bekendgemaakt waar hij vandaan komt, meldt Omroep Zeeland.