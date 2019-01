Bedreigde Venlonaar moet stad uit

Een 35-jarige man uit Venlo is per direct de stad uit gestuurd door burgemeester Scholten. Hij mag zich er de komende twee weken niet meer laten zien. Aanleiding zijn ernstige bedreigingen tegen hem vanuit het criminele milieu.

De dreigingen zijn alleen gericht tegen deze man, maar volgens de gemeente zijn ze wel dermate serieus dat hij de stad uit moet "om ervoor te zorgen dat de samenleving niet in gevaar komt".

De burgemeester heeft ook een winkelpand aan de Bolwaterstraat in het stadscentrum gesloten. De zaak is dichtgetimmerd en blijft twee weken dicht, schrijft 1Limburg. Gisteren werd de Bolwaterstraat al afgesloten door zwaarbewapende agenten. Zij bewaken de straat nog altijd in kogelwerende vesten.

Anonieme dreiging

In het pand dat wordt dichtgetimmerd, zit een kledingwinkel. Op de Facebookpagina van de zaak staat dat er zondagavond een anoniem berichtje binnenkwam met een bedreiging gericht aan hun adres. "Ik heb geen seconde nagedacht en heb gelijk de politie ingeschakeld. Er wonen namelijk gezinnen boven en rondom het winkelpand."

Wat het verband is tussen de man van 35 en de kledingwinkel, is niet duidelijk. De man zou een conflict hebben in het criminele circuit, maar de winkel zegt daar niets mee te maken te hebben. "Wij zijn twee jonge meiden die proberen door middel van eigen spaargeld een mooie zaak op te bouwen, wat in deze tijd al niet makkelijk is", schrijven ze.