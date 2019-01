Drukke jaarwisseling voor hulpdiensten Amsterdam en Utrecht

De hulpdiensten in Amsterdam en Utrecht hadden het druk deze jaarwisseling. Er waren meer incidenten en branden dan in voorgaande jaren, blijkt uit een inventarisatie van de Veiligheidsregio's.

In Amsterdam zijn rond Oud en Nieuw volgens de politie 183 incidenten geweest. Vorig jaar waren dat er 168. In zeven gevallen ging het om geweld gericht tegen politiemensen; ook dat is meer dan bij de vorige jaarwisseling.

Brandweer en ambulance

Ook de brandweer rukte vaker uit in de hoofdstad. Dat gebeurde 295 keer, aanzienlijk meer dan de 165 keer van vorig jaar.

De ambulances reden in Amsterdam wel minder vaak, 348 keer tegenover 368 ritten vorig jaar. Er waren geen gevallen van geweld tegen ambulancemedewerkers.

Drukke nacht in Utrecht

In Utrecht waren de hulpdiensten ook drukker dan in voorgaande jaren. Ondanks de extra maatregelen van de gemeente waren er meer autobranden dan rond de vorige jaarwisseling. Toen gingen 17 auto's in vlammen op, dit jaar 19.

De hulpdiensten in Rotterdam en Den Haag hebben nog niet bekendgemaakt hoeveel incidenten er waren rond de jaarwisseling.