Defensie VS biedt excuus aan voor nieuwjaarswens met bommen

Strategic Command, dat verantwoordelijk is voor het nucleaire arsenaal van de VS, verwijderde het bericht even later, nadat er veel kritiek op de grappig bedoelde nieuwjaarswens was gekomen. Veel mensen lieten via Twitter weten dat ze het beangstigend vonden dat juist deze afdeling opschept over Amerikaanse wapens of grappen lijkt te maken over zware bombardementen.

Onder anderen de Amerikaanse jurist Walter Shaub, die tot vorig jaar directeur was van het 'ethiekbureau' van de Amerikaanse overheid, reageerde geschokt op het bericht. "Wat voor maniakken bestieren dit land?", vroeg hij zich op Twitter af.

Geen kernwapens

De afdeling ging daarop door het stof. "Onze vorige Nieuwjaars-tweet was wansmakelijk en komt niet overeen met onze waarden. We bieden onze excuses aan. De bescherming van Amerika en bondgenoten is erg belangrijk voor ons", schrijft de afdeling, die als motto 'Vrede is ons beroep' heeft.

Volgens het ministerie zijn er geen kernwapens te zien in de video, zoals sommigen suggereerden. Het zou gaan om beelden van een oefening met een MOP. Dat is een bom van bijna 14.000 kilo, het zwaarste niet-nucleaire wapen dat de Amerikaanse luchtmacht gebruikt.