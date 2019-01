Terwijl jij Oud en Nieuw vierde, moesten zij gewoon werken

Met oliebol terugrijden

Dierenarts Caroline Stelma was van Oudjaarsdag 15.00 uur tot vanochtend 09.00 uur het aanspreekpunt in Arnhem voor baasjes met zieke dieren. "Ik verwacht niet zo heel veel drukte, omdat mensen hun dieren veelal binnenhouden", zei ze een paar dagen geleden. "Er zijn dan niet zo veel bijtincidenten en voor bange dieren worden meestal al langer van tevoren voorbereidingen getroffen."

Toch was het met name gistermiddag redelijk druk. "Ik ben tot ongeveer 19.30 uur op de praktijk bezig geweest. Daarna kon ik even naar huis om een oliebol te eten, maar een uur later werd ik al weer gebeld en moest ik met mijn oliebol nog in mijn hand terugrijden naar de praktijk."

Vooral honden

De patiënten waren dit jaar vooral honden. Zo was er eentje die voor Kerst een speciaal bot had gekregen en dat in een keer naar binnen had gewerkt. Het hondje raakte daardoor helemaal verstopt en was kotsmisselijk. Daar kon Caroline niet veel aan doen. "Het waren geen grote botresten die op de röntgenfoto in de darmen te zien waren, dus het moet gewoon via de natuurlijke weg naar buiten komen."

Triester was de hond die uit zijn riem was geglipt en werd aangereden. "In eerste instantie leek het alsof hij alleen van achter was geraakt, dus ik vroeg de eigenaren met het dier naar de praktijk te komen. Vlak voor ze er waren ging hij helaas dood. Heel triest, zeker op zo'n dag als Oudejaarsdag."

Vuurwerkmedicatie

Rond 23.00 uur was ze weer thuis, waar ze met haar gezin het nieuwe jaar kon inluiden. Champagne zat er dit jaar echter niet in vanwege haar dienst. Om 06.00 uur vanochtend werd ze alweer wakker gebeld door de bezorgde baas van de eerste patiënt van 2019: een hondje dat nog heel erg suf was van zijn vuurwerkmedicatie.

Nachtploeg NOS

En uiteraard waren er vannacht ook bij de NOS mensen aan het werk: