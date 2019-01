Zanger Dr. Hook & The Medicine Show overleden

Ray Sawyer, een van de zangers van de Amerikaanse countryrockband Dr. Hook & The Medicine Show, is op 81-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed.

Sawyer maakte van 1969 tot 1983 deel uit van de band. De zanger viel op vanwege zijn cowboyhoed en ooglapje, dat hij droeg omdat hij een oog had verloren bij een auto-ongeluk.

Door dat ooglapje kwamen de bandleden naar verluidt ook op de naam Dr. Hook, naar de piraat die aartsvijand is van Peter Pan. De toevoeging The Medicine Show zou zijn gebaseerd op het drugsgebruik van de muzikanten.

Top 2000

Dr. Hook & The Medicine Show had in de jaren 70 meerdere hits en scoorde onder meer met The Cover of Rolling Stone en Sylvia's Mother. In dat laatste nummer, dat in de afgelopen editie van de Top 2000 op nummer 1719 stond, deed Sawyer overigens alleen de achtergrondzang.