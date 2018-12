In het Friese dorp Morra is iemand om het leven gekomen, vermoedelijk door vuurwerk. Dat meldt de politie.

Er wordt onderzoek gedaan, de omgeving is afgezet. Over de toedracht is nog niets bekend.

Rond de vorige jaarwisseling kwam in Swifterbant een man van 39 om het leven door vuurwerk. Het jaar ervoor was er een dode door vuurwerk in Meppel, een man van 54.