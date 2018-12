Man na bommelding overmeesterd op Schiphol, vertrekhal kort ontruimd

Op Schiphol is vertrekhal 3 vanavond enige tijd ontruimd geweest omdat een man had gedreigd met een bom, meldt de marechaussee. Hij is overmeesterd en rond 19.50 uur was de situatie onder controle.

Over de identiteit van de man is niets gemeld. Bronnen melden aan de NOS dat het gaat om een verwarde man.

Al met al was de vertrekhal ruim een half uur ontruimd. Eerder liet een woordvoerder van de marechaussee al weten dat de situatie "gecontroleerd" verloopt en dat er geen slachtoffers zijn.

Op videobeelden was te zien dat tientallen mensen buiten staan te wachten: