Drie urnen aangespoeld aan kust: 'Dit is nog nooit eerder gebeurd'

Afgelopen weekend spoelden er drie Duitse urnen aan op Nederlandse stranden. Waar ze vandaan kwamen was een groot mysterie. Tot vandaag: ze kwamen van een schip van een Nederlandse rederij op de Noordzee.

"Die urnen waren mee om uitgestrooid te worden op de Noordzee", zegt Dirk Roos van Trip Scheepvaart. "Aangekomen bij de plek waar ze uitgestrooid moesten worden werden ze naar de man geschoven die ze openmaakt, maar tussendoor is er iets misgegaan. Waarschijnlijk was de kartonnen doos waar de urnen in zaten nat geworden en uit elkaar gevallen."

Vervolgens vielen de urnen overboord. Waar ze uiteindelijk gebleven waren, wist de bemanning van het schip niet. "Ze schoten onder water snel weg, waardoor we ze ook niet meer konden pakken."

Toen de urnen uiteindelijk aangespoeld waren aan de Nederlandse kust werd Roos gebeld door een crematorium uit Duitsland. "Door hen zijn we op de hoogte gesteld. Het gaat om urnen uit verschillende Duitse crematoria."

Verbod in Duitsland

Omdat het uitstrooien van as in bijna alle Duitse staten verboden is, is er in ons land veel crematietoerisme. "In Duitsland is alleen een asbijzetting op zee mogelijk en dat is duurder." Daar moet een speciale zee-urn voor gekocht worden die biologisch afbreekbaar is. Bij een asuitstrooiing is dat niet nodig.

Een van de urnen heeft Trip Scheepvaart zondagochtend in Noordwijk opgehaald bij de politie en gelijk dezelfde middag uitgestrooid. Een andere urn zou door iemand die hem gevonden heeft al meteen uitgestrooid zijn. "En van de derde moeten we nu achterhalen wie hem heeft. Die willen we het liefst ook uitstrooien, zodat we dit tot een goed einde kunnen brengen."

Roos baalt ervan dat dit gebeurt is. "We doen dit al sinds 1962 en dit is nog nooit eerder voorgekomen. Ik vind het extra jammer dat dit nu gebeurt; dat we het jaar zo af moeten sluiten."