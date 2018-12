Belgische politicus in quarantaine na openen van poederbrief

De Belgische politicus Theo Francken zit in quarantaine in zijn kantoor aan huis nadat hij een poederbrief had geopend. Ook twee medewerkers van de voormalige staatssecretaris van Asiel en Migratie mogen de woning niet uit.

Experts onderzoeken de inhoud van de brief. Zolang dat onderzoek duurt, mogen Francken en zijn medewerkers het huis niet uit. Zijn vrouw en kinderen zitten elders in de woning, vertelt Francken in een live-boodschap op Facebook. Daarin zegt hij ook dat de kans dat het poeder antrax is, klein is. "Laten we hopen dat het vals alarm is."