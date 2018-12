Twee Belgische kernreactoren morgen weer in bedrijf

Ook reactor 3 van de kerncentrale in Tihange, in de buurt van Luik, komt morgen weer volledig in bedrijf. Deze reactor lag sinds begin dit jaar stil omdat de bunker die de reactor tegen inslagen van buitenaf moet beschermen te weinig betonijzer bleek te bevatten.

De reparaties zijn nog niet helemaal afgerond. Toch vindt de Belgische nucleaire toezichthouder FANC de situatie nu veilig genoeg om hem weer in gebruik te nemen. Met de winter voor de deur kunnen vier van de zeven Belgische reactoren nu weer stroom leveren.

De Belgische kernreactoren liggen voortdurend stil vanwege onderhoud en reparaties; ook in Nederland heeft dat tot zorgen geleid. In maart kwamen de Brusselse regeringspartijen overeen dat de reactoren in het jaar 2025 definitief dichtgaan.