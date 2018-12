Afrikaanse militieleider en voetbalbons naar Strafhof Den Haag

Militieleider Patrice-Edouard Ngaissona wordt uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Ngaissona was een kopstuk van anti-Balaka-militie in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De christelijke militie zou zich in de burgeroorlog schuldig hebben gemaakt aan geweld tegen moslims.

Ngaissona, tevens lid van de Afrikaanse voetbalconfederatie, werd begin deze maand al opgepakt in Frankrijk, dat hem nu gaat uitleveren aan Den Haag. Hij wordt verdacht van moord, martelingen en het werven van kindsoldaten.

De aanvallen van de militie waarvoor Ngaissona wordt berecht zouden hebben plaatsgevonden in 2013 en 2014. In de voormalige Franse kolonie kwamen moslimrebellen in maart 2013 door een staatsgreep aan de macht. Vervolgens braken gevechten uit tussen de rebellen in het noorden en christelijke milities in het zuiden van het land. Frankrijk kwam militair tussenbeide, waarna een VN-vredesmissie de rust moest bewaren. Het is nog steeds onrustig in het land.