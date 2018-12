Rijkste mensen 450 miljard minder waard, ook Nederlanders 'armer'

De 500 rijkste mensen ter wereld hebben een slecht jaar achter de rug. Door de dalende beurskoersen ging hun gezamenlijke vermogen omlaag met 451 miljard dollar, zo heeft persbureau Bloomberg uitgerekend. De daling is een enorm contrast met 2017, toen hun waarde juist met ruim een biljoen dollar (1000 miljard) steeg.

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg is met een verlies van bijna 20 miljard dollar de grootste verliezer van het jaar. Dat wil niet zeggen dat hij nu op een houtje moet bijten, want zijn vermogen is nog altijd 53 miljard. Ook Amancio Ortega van modebedrijf Inditex (onder meer Zara) verloor fors en zag zijn vermogen dalen met 16,6 miljard dollar naar 58,7 miljard.

Jeff Bezos

Amazon-baas Jeff Bezos kan wel terugkijken op een prima jaar. Hij kreeg er 24 miljard bij en is nu 123 miljard dollar 'waard'. Toch heeft ook hij last van de malaise op de beurzen: Bezos was in september nog 45 miljard dollar meer waard.

Andere winnaars zijn onder meer Steve Ballmer (ex-Microsoft, +5 miljard) en Tesla-baas Elon Musk, die er 4 miljard bij kreeg. Dat is niet genoeg om het totale verlies voor Amerikaanse miljardairs goed te maken: ze verloren bij elkaar 76 miljard dollar.