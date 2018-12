Alexandra werd gedood door een leeuw 'terwijl ze haar passie volgde'

Alexandra Black, de stagiair die werd gedood door een ontsnapte leeuw in een dierentuin in de Amerikaanse staat North Carolina, was een echte dierenliefhebber. Dat blijkt uit haar pagina's op sociale media.

"Ik hoop uiteindelijk dierenverzorger te worden in een dierentuin", schreef de vrouw op haar LinkedIn-pagina. Ook beschreef ze er eerdere stages bij Wildcat Creek Wildlife Center in Delphi, Indiana en Wildcare Inc. in Bloomington, Indiana.

Daar hield Alexandra, die zichzelf ook vaak Alex noemde, zich bezig met de dagelijkse verzorging van de wilde dieren die daar aan het revalideren waren en het trainen van tamme ratten."Bij mijn werkzaamheden hoorde het klaarmaken van voedsel, het toedienen van medicatie, het beantwoorden van telefoontjes en publieksvoorlichting."

Wolvenkusjes

Verder werkte ze als vrijwilliger bij Frenzy Animal Rescue, een dierenopvang in haar woonplaats New Palestine. Daar zamelde ze op Facebook ook geld voor in, net als voor de wolvenopvang Wolf Park, waar ze eerder dit jaar stage liep. Op haar Facebookpagina deelde ze ook veel berichten van een dierenasiel waarin dieren in de schijnwerpers stonden die een nieuw baasje zochten.

Haar meest recente post was een foto van haarzelf waarop te zien is dat ze een wolf kust. Daarbij had ze geschreven "het leven geeft je niet altijd wolvenkusjes, maar als dat wel gebeurt...."