Happy New Year! 2019 is begonnen, op Samoa

Wij moeten nog even wachten, maar Samoa heeft zojuist het spits afgebeten. Om 11.00 uur Nederlandse tijd wensten ze elkaar daar fiafia tausaga fou: Gelukkig Nieuwjaar! Ook een aantal kleinere eilanden in de Grote Oceaan leven inmiddels in 2019.

Sinds 2011 heeft Amerikaans-Samoa de primeur. Oorspronkelijk behoorde het eiland tot een van de laatste landen waar het nieuwe jaar werd gevierd, maar enkele jaren geleden werd besloten om een dag over te slaan. Op die manier kwam de tijdzone dichter bij Australië te liggen, waar het veel handel mee drijft.

Om 14.00 uur vanmiddag wordt in de 'New Year's Eve Capital of The World', de Australische miljoenenstad Sydney, het nieuwe jaar verwelkomd met de wereldberoemde vuurwerkshow. Ruim een miljoen bezoekers verzamelen zich ieder jaar bij de Harbour Bridge en het Opera House, rond de haven van Sydney.

108 zonden

In Tokio heffen ze het glas om 16.00 uur. Daar luiden om middernacht plaatselijke tijd alle klokken 108 keer, een voor elke zonde waarvan de mensheid gezuiverd moet worden. Na Tokio volgen steden als Peking en Hongkong. Daar wordt in de haven aan de rand van de stad vuurwerk de lucht ingeschoten. Om 18.00 uur is Thailand aan de beurt.

Moskou viert de jaarwisseling om 22.00 uur Nederlandse tijd. De Russische president Poetin geeft een nieuwjaarsspeech op tv. De klok van het Kremlin zal traditiegetrouw twaalf keer luiden en dat zal ook te horen zijn op radio en tv.

Ecuadoranen verbranden om 06.00 uur Nederlandse tijd met papier of zaagsel gevulde poppen en foto's om slechte dingen van het afgelopen jaar te vergeten en het jaar schoon te beginnen.

Ball drop

Op datzelfde moment verzamelen op Times Squarein New York duizenden mensen zich voor de zogenoemde ball drop. Traditiegetrouw wordt op het plein iets voor twaalven een kristallen bal naar beneden gelaten omringd door confetti en vuurwerk.

In de VS vieren Amerikanen niet allemaal op hetzelfde moment Oud en Nieuw. Zo gaan aan de oostkust de vuurpijlen vijf uur eerder de lucht in dan in Honolulu, in de staat Hawaï. Daar is het feest om 11.00 uur Nederlandse tijd.

Het eiland Hawaï in de Grote Oceaan ligt overigens op de dezelfde lengtegraad als Samoa, waar het nieuwe jaar 24 uur eerder begon.