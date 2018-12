Dreigende situatie in Venlo wegens 'conflict in criminele sfeer'

In de binnenstad van Venlo is sprake van een dreigende situatie. Vanwege "een conflict in de criminele sfeer" staan er zwaarbewapende agenten in het centrum, meldt de politie op Twitter.

Ook staat er volgens 1Limburg een ME-bus in de straat, met daarin nog meer bewapende agenten. De politie staat er sinds 03.00 uur, zeggen omwonenden.

Auto's worden in de buurt van de Bolwaterstraat tegengehouden. Fietsers en voetgangers mogen er wel door. De politie doet verder geen mededelingen over haar inzet of over de achtergrond van het conflict.