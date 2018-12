Doden en veel vermisten na instorten Russisch flatgebouw

In de Russische stad Magnitogorsk is een flatgebouw gedeeltelijk ingestort. Daarbij zijn minstens drie doden gevallen. Het lot van nog eens 79 mensen is onbekend, melden lokale media.

Vermoedelijk is het gebouw ingestort na een gasexplosie. Reddingswerkers zijn bij een temperatuur van 20 graden onder nul op zoek naar overlevenden. Vanonder het puin zou geschreeuw om hulp te horen zijn geweest. Er zijn zo'n 25 mensen gered, van wie er tien gewond zijn.

Volgens het ministerie van Noodgevallen woonden in het getroffen gedeelte van het gebouw 110 mensen. Hun 48 appartementen zijn verwoest. De ontploffing was vanochtend vroeg, toen veel bewoners in bed lagen.

Magnitogorsk ligt in het zuiden van het Oeralgebied, op zo'n 1400 kilometer ten oosten van Moskou.