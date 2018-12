'Oudejaarsdag was in de oorlog geen feest, maar een dag om te herdenken'

Pas jaren later beschikte Rutteman over een televisie, toen hij en zijn vrouw 25 jaar getrouwd waren. "Toen kregen we onze eerste", zegt hij. De oudejaarsconferences die in Nederland sinds jaar en dag op televisie zijn, werden zeer gewaardeerd. "Wim Kan was een goeie, een beschaafd mens. Net als Corry Vonk. Ook Seth Gaaikema was aardig, maar tegenwoordig heb je dat onbeschaafde vloekbeest."

Hij doelt daarmee op Youp van 't Hek. "Daar luister ik echt niet naar hoor." Maar ook andere cabaretiers van vandaag de dag worden niet gewaardeerd. "Je moet de massa niet geven wat ze willen, maar de mensen wat meegeven. Dat is volgens mij je taak op dat moment, om wat inhoud mee te geven."

Tegenwoordig staat op Oudejaarsavond de televisie uit. "De laatste jaren zette ik mijn eigen muziek aan. Eerst met cassettebandjes, later cd's. Die kan ik zelf uitzoeken, daar ben ik gelukkig vrij in."

Geheim

Op de vraag hoe het kan dat Rutteman op zijn leeftijd nog zo kwiek is, heeft hij geen duidelijk antwoord. "Maar ik heb nooit gedronken en gerookt", geeft hij als mogelijke reden. Op Oudejaarsavond staat er dan ook geen champagne, maar bruisend water op tafel. "Ik ben gelukkig 99 jaar oud geworden. En ik heb er nog wel even in zin, in het leven!"