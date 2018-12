Wekdienst 31/12: stapels oliebollen en knallende kurken

Wat heb je gemist?

Waar in het hele land genoeg Oudejaarsversnaperingen te vinden zijn, moeten oliebollenbakkers in Friesland juist alle zeilen bijzetten om nog genoeg bollen in de supermarkten te krijgen. Dat komt door problemen met de waterdruk gisteren. Zo liep een bakkerij in Sneek een achterstand op van zo'n 50.000 oliebollen.

In een dierentuin in de Amerikaanse staat North Carolina is een stagiaire gedood door een leeuw die was ontsnapt uit zijn kooi. De vrouw van 22 werd gegrepen tijdens het schoonmaken van het leeuwenverblijf. De stagiaire werkte nog maar twee weken bij de dierentuin, die voorlopig dicht is.

Ander nieuws uit de nacht:

Michael van Gerwen heeft zich opnieuw geplaatst voor de finale van het WK darts in Londen. De als eerste geplaatste Brabander had in de halve finale weinig moeite om de Schot Gary Anderson te verslaan: het werd 6-1. Van Gerwen speelt de finale morgen, Nieuwjaarsdag, tegen de Engelsman Michael Smith.

Dit jaar zijn er wereldwijd 94 journalisten omgekomen bij doelgerichte aanslagen, bomexplosies en vuurgevechten. Dat zijn er twaalf meer dan vorig jaar, meldt de Internationale Federatie van Journalisten. De meeste doden vielen in Afghanistan, Mexico, Jemen en Syri├ź.

De mobiele eenheid heeft gisteravond ingegrepen in een wijk in Groningen waar straatbrandjes waren gesticht. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. De politie was met meer dan vijftien auto's ter plaatse. Het was de derde avond op rij onrustig in de wijk Paddepoel.

En dan nog even dit:

2018 zit er weer bijna op. Het was het jaar van de lange, droge en hete zomer vol weerrecords, de historische toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea, het gasbesluit en de brexit-onderhandelingen. We blikten er gisteravond op terug in het NOS-jaaroverzicht.

