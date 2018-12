Waar haal je de beste oliebol en hoe laat mag je eigenlijk knallen?

Hoewel Oud en Nieuw ieder jaar gepaard gaat met oliebollen, vuurwerk en champagne zijn er dit keer toch een paar dingen anders. Zo zijn er steeds meer plekken waar je geen rotjes of pijlen mag afsteken. En hoe zit het eigenlijk met de weersverwachting om middernacht?

In dit artikel zetten we een aantal handige jaarwisselingsweetjes voor je op een rij.

Oliebollen

Vorig jaar was het nog zo simpel. Je keek aan het eind van het jaar in de krant en dan wist je waar je in de buurt lekkere oliebollen kon kopen. Maar nu is alles anders, want het AD besloot afgelopen zomer na veel kritiek om te stoppen met smaaktests. Bye bye nationale oliebollentest.

Gelukkig zijn overal oliebol-enthousiastelingen opgestaan om de leemte op te vullen. Zo testten twaalf liefhebbers samen met twee experts bollen uit het hele land. De oliebollentest 2018 geeft per provincie een top-3.

Ook het Nederlands Bakkerij Centrum deelde prijzen uit: 38 bakkers werden 'Bekroond met Goud'.

Weer

Oudjaarsdag verloopt bewolkt, maar het blijft droog. Met een graad of 7 is het tijdens Oud en Nieuw ook niet koud te noemen. Mogelijk dat er op sommige plaatsen wel wat mist ontstaat.

Die mist kan in combinatie met vuurwerk problemen geven, legt onze weerman Gerrit Hiemstra hieronder uit: