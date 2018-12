Zorgen over uitstel beschermingswet voor mensen met schulden

Een wet die mensen met schulden beter moet beschermen tegen deurwaarders en overheidsdiensten is uitgesteld. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De wet zou op 1 januari ingaan, maar volgens de staatssecretaris is de uitvoering ervan zo ingewikkeld dat er zeker twee jaar extra nodig is voor de voorbereiding.

In de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is afgesproken dat de zogenoemde beslagvrije voet van mensen met schulden beter wordt berekend. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar schuldeisers niet aan mogen komen.

Nu moeten mensen met schulden zelf allerlei informatie aanleveren over bijvoorbeeld toeslagen en woonlasten om de beslagvrije voet te bepalen. Het aanleveren van informatie gaat vaak verkeerd, waardoor de de beslagvrije voet in driekwart van de gevallen te laag wordt ingeschat. Daardoor hebben mensen soms een paar honderd euro per maand minder te besteden.

Maatschappelijke prijs hoog

In de nieuwe wet wordt niet degene met de schuld, maar de deurwaarder verantwoordelijk voor het verzamelen van de informatie waarop de beslagvrije voet wordt gebaseerd. De Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV moeten daarvoor gegevens aanleveren, en dat blijkt complexer dan gedacht. "Beide organisaties worden geconfronteerd met grote uitdagingen op ict-gebied", schrijft staatssecretaris Van Ark in haar brief aan de Tweede Kamer.

Schuldexperts reageren in Trouw bezorgd op het uitstel van de wet die mensen met schulden moet beschermen. "Je hebt het hier over mensen die vaak niet eens genoeg geld hebben om te eten", zegt Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht in de krant. "Het wordt nu als een gegeven gecommuniceerd dat de wet wordt uitgesteld, maar de maatschappelijke prijs is erg hoog."

Voorzitter Marco Florijn van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening, zegt in Trouw dat iedereen snakt naar de nieuwe wet. "Ik wil best geloven dat er ict-problemen zijn, als het maar de hoogste prioriteit heeft om dit op te lossen."