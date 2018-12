Israel boos op Jordaanse minister die over vlag liep

De regering van Israël is woedend op de Jordaanse minister Ghunaimat, die in een Jordaans kantoorgebouw over een op de grond geschilderde Israëlische vlag is gelopen. Israël heeft de Jordaanse ambassadeur om uitleg gevraagd.

Ghunaimat was in het gebouw van een Jordaanse organisatie van vakbonden onderweg naar een overleg tussen haar premier Al-Razzaz en de vakbonden, toen ze in de hal over de Israëlische vlag liep.