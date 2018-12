Landelijke Eenheid Infra Noordwest @PolitieInfraNW

Zagen medewerkers van ons een BMW rijden waarvan bekend was dat er mogelijk iemand in zat die op #curacao nog gezocht wordt voor moord en omkoping. Omdat deze al twee jaar voortvluchtig was is het voertuig ingeboxt. Verdachte is aangehouden en zal overgedragen worden.