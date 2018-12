Premier Bangladesh wint gewelddadig verlopen verkiezingen

De parlementsverkiezingen in Bangladesh zijn zoals verwacht geƫindigd met een overwinning voor de partij van premier Hasina. Zij is al sinds 2009 aan de macht en kan zich nu dus opmaken voor een derde achtereenvolgende ambtstermijn. Ook begin jaren 90 was ze al regeringsleider.

De oppositie verwerpt de uitslag en spreekt van een klucht. De verkiezingen werden bovendien overschaduwd door geweld: er kwamen ten minste zeventien mensen om het leven bij gevechten tussen aanhangers van de Awami Liga van Hasina en de grootste oppositiepartij BNP van Hasina's aartsvijand, oud-premier Khaleda. Die is zelf in de aanloop naar de verkiezingen opgesloten op beschuldiging van corruptie.

Bedreigd

Op verschillende plaatsen is de stembusgang onderbroken vanwege het geweld. Er zijn tientallen klachten van mensen die moesten stemmen in het bijzijn van leden van de regeringspartij, anderen werden in het stemlokaal bedreigd. Om activisten te dwarsbomen had de regering het mobiele internet platgelegd, al was dat officieel om te voorkomen dat er geruchten zouden worden verspreid.

Van de 160 miljoen inwoners van Bangladesh mochten er ruim 100 miljoen hun stem uitbrengen. In het hele land waren zo'n 600.000 militairen ingezet bij de tienduizenden stembureau's, maar die hebben het bloedvergieten dus niet overal kunnen voorkomen.