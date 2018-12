Assad staat Iraakse bombardementen in Syrië toe, zonder groen licht vooraf

Het Iraakse leger mag zonder toestemming van de Syrische regering terreurbeweging Islamitische Staat aanvallen in Syrië. Syrische staatsmedia melden dat president Assad Irak toestemming heeft gegeven om de strijd tegen de terreurgroep zo uit te breiden in het land. De Iraakse regering bevestigt dat er met Assad is gesproken, maar laat verder in het midden waar ze het over hebben gehad.

De stap volgt kort op de aankondiging van president Trump dat hij alle Amerikaanse troepen uit Syrië terugtrekt. Hij beschouwt IS als verslagen, maar veel bondgenoten van de Amerikanen vinden dat de terreurbeweging nog altijd een dreiging vormt. Volgens recente schattingen zijn er nog zo'n 20.000 IS-strijders in Irak en Syrië, al zijn de meesten niet meer actief.

"Dit probleem is op veel manieren ingewikkeld", zegt de Iraakse premier Adel Abdul-Mahdi over de Amerikaanse terugtrekking. "Als er iets slechts in Syrië gebeurt, heeft dat gevolgen voor ons. We hebben een grens van 600 kilometer met Syrië en IS zit daar." Hij bevestigt dat Irak een grotere rol in de strijd tegen IS in Syrië wil, maar lichtte dat verder niet toe.

'2000 strijders in grensgebied'

Abdul-Mahdi schat dat er nog zo'n 2000 IS-strijders actief zijn in het grensgebied met Irak en hij denkt dat ze zullen proberen zijn land binnen te komen. In Irak is het kalifaat van IS in 2017 militair verslagen, al plegen strijders van de beweging nog altijd geregeld aanslagen in het land.

Sinds 2014 voert Irak geregeld bombardementen uit op IS-doelen in Syrië, maar dat gebeurde altijd met toestemming van Damascus. Ook zijn er gewapende sjiitische groeperingen uit Irak actief die met steun van Iran strijd voeren tegen IS.

Nu het einde van de burgeroorlog in Syrië in zicht lijkt te komen en de VS de invloed in het land verkleint, worden nieuwe bondgenootschappen gesloten en bestaande uitgebreid. Onlangs vroeg de Koerdische YPG-militie in de noordelijke stad Manbij president Assad nog om bescherming tegen Turkije. Syrië en Iran overleggen over investeringen voor de wederopbouw van het land.