Justitie Mallorca gaat mobieltjes checken in zaak doodgeslagen Van Luijn

De Spaanse justitie wil de telefoongegevens hebben van alle betrokkenen in de moordzaak van filmeditor Wouter van Luijn, melden lokale media. De Nederlander werd deze zomer doodgeslagen op Mallorca.

De hoofdverdachte Adrián F.F. heeft meerdere verklaringen afgelegd. Hij zegt nu dat hij Van Luijn heeft geslagen omdat de Nederlander in de beruchte wijk Son Banya op straat plaste. Daarna zouden jongeren de portemonnee met 700 euro van Van Luijn hebben meegenomen.

Precieze locatie

De politie verdenkt Adrián F.F. ervan dat hij uit was op het geld. F.F., die werkte als drugskoerier voor dealers in de wijk, ontkent dat hij de Nederlander wilde beroven. Van Luijn zou 's nachts in een taxi naar Son Banya zijn gegaan om drugs te kopen.

Er hebben zich ook getuigen bij de politie gemeld, onder wie drie medepassagiers van de taxi naar Son Banya. Er zijn flinke tegenstrijdigheden in de verklaringen van de betrokkenen over hoe en wanneer de agressie begon.

Justitie hoopt nu met de gegevens van de telecomproviders duidelijkheid te krijgen over de precieze locatie van de verdachte en getuigen.

Doodslag of dood door schuld

F.F. zegt dat hij Van Luijn eenmaal, en niet hard op het hoofd heeft geslagen. Uit de autopsie bleek dat Van Luijn meerdere keren is geslagen en dat hij een uitstulping in de wand van een hersenslagader had.

Die zou zijn gescheurd, waarna Van Luijn aan een hersenbloeding overleed. De Spaanse justitie wacht nog op meer onderzoek. Daarna wordt besloten of F.F. vervolgd wordt voor doodslag of dood door schuld.