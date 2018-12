Miljoenen mensen dreigen stateloos te worden in India

De angsten die hij verwoordt, zorgen al decennialang voor spanningen in Assam. Vooral sinds de onafhankelijkheid van Bangladesh op 25 maart 1971 na een bloedige oorlog, die miljoenen vluchtelingen de grens met India overdreef. De spanningen, vooral om landbezit en stemrecht, leidden in de jaren 80 tot rellen waarbij duizenden moslims om het leven kwamen, onder wie ook Indiase burgers van Bengaalse oorsprong.

Veel van hen woonden al generaties lang in Assam. In de Britse tijd werkten bijvoorbeeld veel Bengalen op de theeplantages in deze regio.

Deportatie lijkt geen optie

In de nasleep van de rellen werd in 1985 het Assam-verdrag gesloten. Dat bepaalde dat iedereen moet kunnen bewijzen al vóór 25 maart 1971 in India te hebben gewoond om recht te hebben op burgerschap. Mensen die daarna pas kwamen, krijgen het burgerschap niet. Om dit verdrag uit te voeren werden in de jaren 90 de speciale buitenlanderstribunalen in het leven geroepen. Deze hebben inmiddels ruim 11.000 mensen tot buitenlander verklaard. Daarvan zitten er ongeveer 500 in speciale kampen, nog geen honderd werden gedeporteerd.

De mensen die straks niet op de definitieve versie van het burgerregister staan, moeten ook voor een buitenlandtribunaal verschijnen. Het is niet aannemelijk dat deze tribunalen in korte tijd miljoenen zaken kunnen behandelen. Bovendien heeft Bangladesh al duidelijk gemaakt deze mensen ook niet als burger te accepteren, dus deportatie lijkt geen optie.

Uiteindelijk zullen de mensen dus waarschijnlijk stateloos worden. Dat is ook waar Abhijit Sharma in zijn petitie om heeft gevraagd. "Als ze stateloos zijn, dan kunnen ze in elk geval niet meer stemmen of aanspraak maken op sociale voorzieningen en overheidsbanen."