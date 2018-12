Belgische regering in beroep tegen het terughalen van IS-vrouwen

De Belgische regering gaat in beroep tegen de beslissing van de rechter om twee Belgische vrouwen van IS-strijders terug te halen naar België. Dat heeft minister De Block (Asiel en Migratie) gezegd bij VTM Nieuws.

De vrouwen verblijven momenteel samen met hun zes kinderen in een Koerdisch vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië. Vorige week oordeelde de rechtbank dat de twee vrouwen en hun zes kinderen in een noodsituatie verkeren. De Belgische staat zou daarom "alle noodzakelijke en mogelijke maatregelen" moeten noemen om hen te repatriëren.

De minister is het daar dus niet mee eens. De vrouwen reisden vijf jaar geleden hun inmiddels omgekomen mannen achterna naar Syrië. In maart werden zij bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel voor deelname aan een terroristische groepering. Later zeiden ze spijt te hebben van hun fouten en hun straf in België te willen uitzitten.

'Verantwoordelijkheid nemen'

Voor de kinderen vindt de minister het een andere zaak. Daarvoor wil ze bekijken "wat we kunnen doen". "Zij hebben er niet voor gekozen om in dergelijke omstandigheden geboren te worden", zegt De Block. Een van de kinderen zou bovendien erg ziek zijn. "Daar moeten we onze verantwoordelijkheid voor nemen."

Ook de Nederlandse regering staat niet te springen om Syriëgangers en hun kinderen terug te halen. Defence for Children zei na afloop van de uitspraak in België te hopen dat er ook in Nederland een soortgelijke rechtszaak komt.