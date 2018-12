Mogelijk meer verdachten steekpartij voor Rotterdamse discotheek

De politie onderzoekt of er meer mensen betrokken waren bij de steekpartij vrijdagnacht voor een discotheek in Rotterdam. Drie mensen raakten daarbij gewond en er werden vier verdachten aangehouden.

"We denken dat de groep uit meer mensen bestond", zegt een woordvoerder. De politie gaat er nog steeds van uit dat de daders en slachtoffers elkaar niet kenden. "Ze zijn door enkele mensen uit een andere groep, kennelijk zonder reden, aangevallen."

Drie verdachten werden in Ridderkerk opgepakt en één ter plekke. Wat zijn rol precies was, wordt nog bekeken. "Daarbij houden we in ons achterhoofd dat hij niet is gevlucht." De vier zitten nog vast. De politie zoekt beelden van het incident en van de periode die daaraan voorafging.

Ontslagen

Een 23-jarig slachtoffer is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. De 22-jarige die op straat een noodoperatie moest ondergaan, ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. Het derde slachtoffer raakte lichtgewond.