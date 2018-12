Moeizame start voor presidentsverkiezingen Congo

De presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo kennen een moeizaam begin. Sommige stembureaus zijn nog niet open, her en der zijn stemmachines kapot en volgens waarnemers zijn er bij ongeveer een vijfde van de stembureaus onregelmatigheden geconstateerd.

De huidige president Kabila staat niet op het stembiljet en schoof na internationale druk partijgenoot Emmanuel Shadary naar voren. In een recente opiniepeiling ligt oppositiekandidaat Martin Fayulu echter ruim op kop.

"De organisatie verloopt niet goed, zo is de eerste indruk", zegt correspondent Koert Lindijer. "Op veel plaatsen in zowel de hoofdstad Kinshasa als daarbuiten is het stemmateriaal nog niet gearriveerd en wachten mensen in lange rijen om te stemmen."

Ook worden volgens de kiescommissie op sommige plekken de stembiljetten nog gedrukt en zeggen waarnemers dat sommige stembureaus op het laatste moment naar een andere plek zijn verplaatst.

Geen geweld

Drie uur na het begin van de verkiezingen hadden tientallen stembureaus de stembiljetten nog niet binnen. "We hadden wel wat problemen verwacht", zegt een van de waarnemers tegen persbureau AP. "Maar dit is veel erger dan we vooraf hadden verwacht."

Er zijn geen berichten van geweld of grootschalige protesten. Lindijer: "In een land vier keer zo groot als Frankrijk, zonder wegen of infrastructuur, is ook het echt een heidens karwei om mensen te laten stemmen."

Ebola

In de Oost-Congolese steden Beni en Butembo zijn de verkiezingen afgelast en formeel uitgesteld tot maart. De regering zegt dat gedaan te hebben uit vrees voor een ebola-uitbraak. Maar tegelijkertijd speelt mee dat beide steden bolwerken zijn van de oppositie.

"Dat hele bolwerk mag niet gaan stemmen, waardoor een miljoen stemmen voor de oppositie verloren gaan", zegt Lindijer. Jongeren houden uit protest in Beni een soort schijnverkiezingen. Mensen zijn boos dat ze pas in maart mogen stemmen, terwijl de nieuwe president al in januari wordt geïnaugureerd."

Volgens Lindijer bestaat er sowieso een "gigantisch wantrouwen" in deze verkiezingen en wordt gevreesd voor fraude. Tegelijkertijd is er volgens hem hoop. "Dat ze ├╝berhaupt plaatsvinden wordt door de bevolking gezien als zege op president Kabila. Twee jaar lang zijn deze verkiezingen uitgesteld, oppositiekandidaten zijn uitgesloten. Maar er is hoop: dat tegen alle manipulatie van de kliek rond Kabila in, er toch kan worden gestemd."