Geen of nauwelijks water in deel van Friesland

Waterleidingbedrijf Vitens kampt al uren met problemen met de watervoorziening in Friesland. Een groot deel van de provincie heeft te maken met een lage waterdruk. Op sommige plekken komt helemaal geen water uit de kraan.

De problemen zijn het gevolg van een relatief kleine stroomstoring vanochtend rond 10.30 uur in de zuidwesthoek van Friesland. Die stroomstoring was na korte tijd opgelost, meldt Omrop Fryslân. Maar toen ging het mis met de watervoorziening. "Na twintig minuten hadden we de watervoorziening over op noodstroom. Maar daarna ontstonden de problemen", zegt een woordvoerster van Vitens.

Ze spreekt over een technische storing in de aansturing van het leidingsysteem, waarschijnlijk in de computer, en kan nog geen prognose geven wanneer het probleem is opgelost.