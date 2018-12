Trump: Democraten schuldig aan dood mensen bij grens

De Amerikaanse president Trump vindt dat de Democraten schuldig zijn aan de dood van twee migrantenkinderen uit Guatemala, die in handen waren van de Amerikaanse grenspolitie. Het was de eerste reactie van de president op de dood van de kinderen, deze maand.

"Alle sterfgevallen van kinderen of anderen bij de grens zijn strikt genomen de schuld van de Democraten en hun bedroevende immigratiepolitiek, waardoor mensen een lange reis maken met de gedachte dat ze ons land illegaal in kunnen", schrijft Trump op Twitter. "Als we de muur hadden, zouden ze het niet eens proberen."

'Al ziek'

Op Eerste Kerstdag stierf een jongen van 8 uit Guatemala, die door de Amerikaanse grenspolitie werd vastgehouden. Hij was in het ziekenhuis opgenomen vanwege griep en een verkoudheid. Enkele uren daarna overleed hij. Eerder deze maand overleed ook een meisje van 7 uit Guatemala, dat in een detentiecentrum zat.

Volgens Trump waren de twee migrantenkinderen al ziek voor ze in handen kwamen van de Amerikaanse autoriteiten. "De vader van het meisje zei dat het niet hun fout was", schrijft Trump. "Hij had haar dagen geen water gegeven. De grenswacht heeft de muur nodig en alles zal opgelost zijn."

De bewering van Trump staat haaks op eerdere uitspraken van de advocaten van de vader van het meisje. Die zeiden in een verklaring dat het meisje voldoende eten en drinken had gehad tijdens de reis van Guatemala naar de Verenigde Staten.

Shutdown

De president en de Democraten ruziƫn over de overheidsbegroting. Trump wil vijf miljard dollar voor de bouw van de muur, maar de Democraten willen alleen 1,3 miljard dollar uittrekken voor de grensbewaking en niets voor een muur. Trump weigert als gevolg daarvan de begroting te tekenen.

Omdat de begroting niet op orde is, ligt ongeveer een kwart van de Amerikaanse federale overheid plat. Zo'n 420.000 ambtenaren krijgen als gevolg van de shutdown geen salaris meer. Ook worden duizenden FBI-agenten en brandweerlieden niet meer betaald.