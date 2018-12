Zwitsers-Spaanse man opgepakt in Marokko voor moord op toeristen

Marokko heeft een Zwitsers-Spaanse man opgepakt in verband met de moord op de twee Scandinavische toeristen in het Atlas-gebergte. Hij is opgepakt in Marrakesh op verdenking van het rekruteren van plegers van aanslagen. De arrestant, die in Marokko woont, zou er radicaal-islamitische gedachten op nahouden.

In de zaak zijn al zo'n twintig arrestaties verricht. De nu opgepakte man zou een aantal van hen terreurtraining hebben gegeven, over communicatiemiddelen en het gebruik van vuurwapens.

Vier hoofdverdachten die vastzitten, hebben zich loyaal verklaard aan de islamitische terreurgroep IS. Maar de Marokkaanse autoriteiten vermoeden dat er geen coördinatie van IS vanuit Syrië of Irak heeft plaatsgevonden.

De vrouwen, de Deense Louisa Vesterager Jespersen (24) en de Noorse Maren Ueland (28), werden deze maand in de buurt van de berg Toubkal vermoord. Ze waren een maand lang op vakantie in Marokko. Hun lichamen werden gevonden in hun tent.