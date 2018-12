Wekdienst 30/12: presidentsverkiezingen in Congo en NK schaatsen

Het blijft vandaag grijs door bewolking en nevel. Later in de middag en vanavond kan er ook wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt ongeveer 8 graden en er waait een matige westelijke wind, kracht 3 of 4. Op oudejaarsdag verandert er weinig, het blijft grijs en behoorlijk zacht, met een middagtemperatuur van 8 of 9 graden.