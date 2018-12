Ruim twintig doden door noodweer op Filipijnen

In het oosten van de Filipijnen zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen, die ontstonden door zware regenval als gevolg van de tropische depressie Usman. Onder de doden is volgens de autoriteiten ook een aantal kinderen. Vooral het zuidoosten van het eiland Luzon lijkt getroffen.

Reddingswerkers zijn nog op zoek naar vermisten, maar het is niet duidelijk hoeveel mensen nog worden gezocht. 5000 mensen zijn dakloos geraakt en ruim 20.000 mensen hebben hun toevlucht moeten zoeken in evacuatiecentra, meldt het Filipijnse persbureau PNA.

Het Filipijnse meteorologische instituut verwacht dat het in het oosten en midden van het land ook vandaag hard blijft regenen, al is de tropische depressie wel afgezwakt.

Aardbeving

Het zuiden van de Filipijnen werd gisteren getroffen door een aardbeving. Volgens het geologische instituut van het land had die beving een kracht van 7,2 en was er later een naschok van 5,6. Er zijn geen berichten van grote schade of slachtoffers.

Na de beving werd een tsunamiwaarschuwing gegeven. Die werd na twee uur weer ingetrokken.

De Filipijnen worden jaarlijks door zo'n 20 orkanen en depressies getroffen, die vaak leiden tot aardverschuivingen en overstromingen.