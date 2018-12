Onbekend en opeens in het nieuws, zo kijken zij terug op 2018

Ze stond eind maart in haar lingerie in de Panorama, kreeg diezelfde week van een opdrachtgever te horen hoe ordinair ze wel niet was en ontving drie weken later haar ontslag. Mechteld Geesing (toen 37 jaar) kwam afgelopen april in het nieuws toen ze paginagroot in de rubriek VanVoor-dame in het mannenblad Panorama verscheen.

"Ik sta nog steeds achter mijn besluit destijds."

"Niemand had kunnen voorzien dat het zo zou lopen. Maar al met al kijk ik er wel met teleurstelling op terug. Helemaal als ik kijk hoe mensen met me om zijn gegaan en zo van de één op de andere dag hun handen van me af hebben getrokken", blikt Geesing terug.

Het was voor haar een langgekoesterde wens om in het blad te staan. "Als jong meisje keek ik naar die rubriek. Ik had toen een problematisch zelfbeeld en vond de shoots intrigerend." Dat het zoveel gedoe zou opleveren had ze niet voorzien. "Ik had er geen moment bij stilgestaan. Ik vind het helemaal niet controversieel, het is geen pagina van de Playboy of zo. Het is een keurige foto, je ziet niks, ik kleedde me in de kleren die ik zelf meenam."

Ook haar werk leek er in eerste instantie geen problemen mee te hebben. Tijdens de lunch vroegen haar collega's voortdurend waar de foto bleef. Uiteindelijk nam Geesing het tijdschrift mee naar werk en kreeg ze veel positieve reacties.

"Het omslagpunt kwam toen een opdrachtgever mij die week opbelde en me de huid vol schold. Hoe ordinair ik wel niet was en dat het consequenties zou krijgen voor onze samenwerking." Drie weken lang voerde ze gesprekken met haar werk- en opdrachtgever. Die gesprekken voelden vernederend. "'Zo gedraag jij je niet als vrouw op jouw niveau', zeiden ze. Ik heb het elke keer geïncasseerd." Toen haar werkgever wilde afspreken dat ze zouden doen alsof het allemaal nooit gebeurd was en het niet naar buiten zouden brengen, schreef Geesing een open brief naar Panorama, om haar onvrede te uitten. Niet veel later werd ze ontslagen.

"Op persoonlijk vlak vindt iedereen het ontzettend stoer, maar bij sollicitatiegesprekken merk je dat werkgevers er moeite mee hebben. Elke werkgever kijkt op Google. Dan zijn er werkgevers die eromheen draaien, die durven de vraag niet eens te stellen. En werkgevers die er wel naar vragen. Dan merk je toch: waar rook is, is vuur."

Geesing hoopt dat vrouwen in haar positie niet geremd worden door haar verhaal. "Ik hoop dat vrouwen die ook zoiets zouden willen nu het zetje hebben gekregen het wel te doen, dan is het niet allemaal voor niks geweest. En anderzijds hoop ik dat werkgevers een keer extra nadenken. Je mag veel van je personeel verlangen, maar privé is privé. Ik sta nog steeds achter mijn besluit destijds."