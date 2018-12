Parlement Italië neemt aangepaste begroting aan

Het Italiaanse parlement is akkoord gegaan met de aangepaste staatsbegroting van 2019, nadat premier Conte eerder deze maand al goedkeuring kreeg van de Europese Commissie. Die overwoog een boete op te leggen van 3,5 miljard euro voor het niet halen van Europese begrotingsdoelen.

De coalitie van de anti-establishment Vijfsterrenbeweging en de rechtse Lega zei eerder niet te zullen zwichten voor Europese druk. Toch brengt de Italiaanse regering het begrotingstekort van het aanvankelijke plan nu terug van 2,4 procent naar 2,04 procent. Ook belooft de regering meer te doen aan de staatsschulden.

De laatste stap was een vertrouwensstemming in het parlement vandaag, die de regering won met een ruime meerderheid. De oppositie vond dat er te weinig tijd was geweest om op de begroting te reageren. Leden van Forza Italia, de partij van oud-premier Berlusconi, protesteerden met blauwe hesjes in de parlementszaal tegen de nieuwe begroting. Op de hesjes stonden teksten als basta tasse, 'genoeg belasting'.

Italië heeft verschillende maatregelen genomen om de begroting meer naar Europese maatstaven te vormen. Het terugkomen van plannen voor een bij de verkiezingen beloofd basisinkomen springen daarbij in het oog. Dat zou 1 januari ingaan, maar is nu uitgesteld tot 1 april om de kosten van de maatregel te drukken.