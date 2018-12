Bij de Congolese verkiezingen 'is de regering de scheidsrechter'

Nu al is duidelijk dat de verkiezingen in Congo weinig democratisch zullen verlopen zegt Lindijer. "Er zijn wel verkiezingen, maar de regering is de scheidsrechter." De kiescommissie in het land werd door Kabila zelf aangesteld, en slechts enkele van de 21 presidentskandidaten hadden voldoende geld om een geloofwaardige campagne te voeren

Daarnaast besliste de regering eerder deze week dat Congolezen in drie regio's niet mogen stemmen, uit vrees voor geweld of een ebola-uitbraak. Hen wordt in maart een stembusgang beloofd, terwijl de regering in januari al de nieuwe president wil aanstellen.

Vrees voor geweld

En dan nog: "De grootste uitdaging is niet het organiseren van de verkiezingen zelf," zegt Nsayi, "maar het bekendmaken van de resultaten." Zij vreest dat in elk mogelijk scenario nog meer geweld zal uitbreken dan er de laatste weken al was. "Als de partij van Kabila wint, komt het volk in opstand. Vooral jongeren zijn hem zat. Maar als een oppositiekandidaat wint, komt het leger om de hoek kijken."

Toch is het voor Congo van symbolisch belang dat de verkiezingen dit weekend doorgaan, vindt Nsayi. "Straks is het alweer 2019." Correspondent Koert Lindijer denkt dat, na jarenlang uitstel, niks de verkiezingen nu nog in de weg staat. "Nog verder uitstel zou me verbazen", zegt hij. "Maar goed: Congo zit vol verrassingen."