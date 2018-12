Duizend mensen lopen in Rotterdam mee in stille tocht voor Humeyra

In Rotterdam lopen zeker duizend mensen mee in een stille tocht om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen in de stad. In een paar maanden tijd zijn in Rotterdam drie vrouwen door een man in hun omgeving gedood.

Vorige week werd de 16-jarige Humeyra bij haar school doodgeschoten. De stille tocht is ook om haar dood te herdenken. De tocht begon op het plein bij de school en eindigt bij het stadhuis, waar burgemeester Aboutaleb de deelnemers zal ontvangen.

In de tocht lopen veel vrouwen mee, maar ook onder meer vrienden van de Amerikaanse studente die onlangs werd vermoord, en familieleden van andere slachtoffers van geweld tegen vrouwen. Ook enkele Rotterdamse raadsleden en wethouders lopen mee.

De tocht is georganiseerd door 35 maatschappelijke organisaties, waaronder het Designcollege in Rotterdam, waar Humeyra op school zat.