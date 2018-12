Belgen komen voor vuurwerk nu naar Nederland

Steeds meer Belgen kopen hun vuurwerk in Nederland. Aangescherpte regelgeving in België leidt ertoe dat de traditionele rollen lijken om te draaien. De Belgische brandweer waarschuwt bij VTM Nieuws zelfs voor "zwaar en gevaarlijk" Nederlands vuurwerk.

Belgen zijn vooral geïnteresseerd in zogeheten compounds van Nederlandse makelij. Dat zijn grote dozen, ook wel cakeboxen, met talloze buisjes siervuurwerk, die in een patroon de lucht in schieten en worden afgestoken met een lont. Dit is in Nederland goedgekeurd vuurwerk van categorie F3, die in België verboden is sinds 2017.

De Nederlandse vuurwerkbranche bevestigt dat Belgische liefhebbers hiervoor de grens overtrekken. "Ik hoor het van winkels in het zuiden van het land", zegt Leo Groeneveld, voorzitter van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. Cijfers zijn er niet, maar de toename is niet te negeren, volgens hem. "Vorig jaar kwamen er al wat meer Belgen, maar dit jaar zet het echt door."

Duitsers

Ook steeds meer Duitsers weten Nederland te vinden, zegt Groeneveld. Dat komt volgens hem doordat vuurwerk in Duitsland veel verkocht wordt door grote supermarktketens en bouwmarkten. Die richten zich meer op de verkoop van kleiner en goedkoper vuurwerk. Dat is volgens Groeneveld makkelijker te slijten bij een groot publiek dan de dozen die soms wel een paar honderd euro kosten.

Gevaarlijk zijn de compounds niet, meent Groeneveld. Een grote doos is volgens hem stabieler dan een klein potje of een pijl. "En je hoeft het maar een keer aan te steken." Dat België het vuurwerk toch heeft verboden, komt volgens Groeneveld doordat België alleen kijkt naar zwaarte en de hele categorie F3 heeft afgeschreven, waar Nederland en veel andere Europese landen ook kijken naar andere veiligheidscriteria.

Overigens gaan Nederlanders ook gewoon nog naar België, zegt de Belgische grenspolitie tegen het AD. Dat komt omdat bepaalde soorten klein knalvuurwerk, zoals strijkers, daar zijn toegestaan maar in Nederland niet, zegt Groeneveld.

Big Boy's

Het zeer zware, professionele knalvuurwerk uit categorie F4, zoals de zogeheten Cobra's en de Big Boy's, komen uit Tsjechië en Italië. Dat mag worden geproduceerd, maar wordt illegaal zodra het aan consumenten wordt verkocht.

Vroeger gebeurde dat ook veel via België, zegt Groeneveld. "De regels waren daar onduidelijk, en er werd niet gehandhaafd. Dus er waren veel winkeltjes waar ook voor Belgische begrippen illegaal vuurwerk werd verkocht."