Het weer tijdens jaarwisseling: vuurwerk waarschijnlijk gewoon te zien

Grijs. Die kleur kenmerkt het weer van de komende dagen. Ook tijdens Oud en Nieuw is het bewolkt, maar het blijft wel droog.

Net ten zuiden van Nederland ligt een hogedrukgebied, waardoor zeer zachte, maar ook vochtige lucht vanuit het westen het land binnenkomt. Voordeel is dat het met een graad of 8 zeker niet koud is. "Prima weer om even buiten te kijken en de buren een mooi 2019 te wensen", zegt Weerplaza.

Daar staat tegenover dat in het zuidoosten, waar weinig wind wordt verwacht, mist zou kunnen ontstaan. "Zeker als er wat vuurwerk wordt afgestoken", zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra.

De combinatie van vuurwerk en mist kan problemen geven, legt Hiemstra in deze video uit: