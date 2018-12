Automobilist rijdt luchthaven van Hannover op, vliegverkeer stilgelegd

Het vliegverkeer op de luchthaven van Hannover is na een incident stilgelegd. Volgens de politie was een automobilist door een hek gereden en naar het platform gereden waar vliegtuigen geparkeerd staan.

De politie wist de auto tegen te houden en de bestuurder te arresteren. Hij reed in een auto met een Pools kenteken. Wat zijn doel was, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt of het een ongeluk was of dat de man een aanslag wilde plegen.

De terminals op Hannover Airport zijn nog gewoon open en het complex wordt niet ontruimd, maar de start- en landingsbanen zijn gesloten.