Grote grazers gestolen uit Oostvaardersplassengebied

Afgelopen zomer zijn er grote grazers gestolen uit het Oostvaardersplassengebied. Het gaat om zeven konikpaardveulens en een heckrundkalf. Dat bevestigt woordvoerder Joke Bijl van Staatsbosbeheer na berichtgeving van Medialogica. "Het is slecht voor het dierenwelzijn een veulen zonder reden bij zijn moeder weg te halen", zegt Bijl.

De veulens zijn meegenomen uit het Oostvaardersveld, dat toegankelijk is voor publiek en waar de dieren gewend zijn aan mensen. In juli zijn zes veulens gestolen, in augustus nog een. Het heckrundkalf is op een ander moment uit het minder toegankelijke deel van de Oostvaardersplassen meegenomen.

Belangstelling

Het is niet bekend wie de daders zijn, en of de diefstallen verband houden met elkaar. Bekend is wel dat het gebied door de hevige discussie over bijvoeren, afschot of laten sterven van wild in de Oostvaardersplassen dit jaar flink in de belangstelling stond. Niet eerder werden er grote grazers gestolen, zegt Bijl.

Staatsbosbeheer heeft in het geval van de veulens aangifte gedaan van diefstal bij de politie. Omdat het heckrundkalf een andere wildstatus heeft en daarom geen eigendom is van Staatsbosbeheer, is dat geval daarom alleen gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Op de plank

De politie heeft de aangifte ontvangen, maar de zaak na onderzoek op de plank gelegd. Er zijn volgens een woordvoerder in beide zaken te weinig aanknopingspunten voor verder onderzoek.

Dat is ondanks een filmpje dat rondgaat waarop een veulen te zien is in iemands achtertuin. Volgens Staatsbosbeheer, dat de video in november onder ogen kreeg, is dat het veulen dat in augustus is gestolen. Er zouden volgens Medialogica verschillende stemmen op de video te horen zijn. Ook wordt er gezegd: "We halen ze allemaal weg."

De NVWA kijkt alleen naar gezondheidsrisico's, zegt een woordvoerder tegen Medialogica. Via Facebook vernam de NVWA dat het heckrundkalf mogelijk bij een particuliere liefdadigheidsopvang in Groningen verblijft. "Wij hebben de melding beoordeeld en het risico op de verspreiding van ziektes op laag ingeschat."