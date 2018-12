Migranten stelen Franse vissersboten voor tocht naar Verenigd Koninkrijk

Steeds meer migranten kiezen ervoor om per boot van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk af te reizen. De afgelopen week werden er bovendien ook pogingen gedaan om vissersboten voor de Franse kust te stelen.

"Dat komt doordat de traditionele verbindingen op slot zitten. Mensen zoeken nu iets anders", zegt correspondent Frank Renout. Al valt de toename van het aantal migranten dat nu voor de boot kiest relatief mee.

Sinds november hebben zeker 221 mensen de oversteek gewaagd, "maar dat is niets in vergelijking met twee jaar geleden. Toen wilden 2000 à 3000 man vanuit Calais de oversteek maken. Daar is nu geen sprake van." Ook proberen migranten al jaren met rubberbootjes het Verenigd Koninkrijk te bereiken, dat is volgens Renout niet nieuw.

Toch sloeg de Britse minister Javid, van Binnenlandse Zaken, gisteren alarm. In de afgelopen dagen zijn er veertig migranten op zee opgepikt. Hij is bang dat er binnenkort doden bij de overtocht vallen.

Gevaarlijke overtocht

Het Kanaal is een van de drukste vaarroutes ter wereld. Er varen honderden grote schepen per dag. Migranten proberen daar op kleine rubberbootjes met soms een motor van slechts 10 pk tussendoor te varen. Ondertussen moeten ze zich tegen hoge golven en een stevige stroming weren.

Om de gevaarlijke overtocht te maken werden de afgelopen week daarom een aantal vissersboten in Franse havens en voor de kust gestolen. Volgens Franse autoriteiten wordt daar nu voor gekozen, omdat smokkelaars actiever zijn geworden. Vooral migranten met geld kiezen voor die weg. Een smokkelaar vertelde aan de BBC dat een overtocht 3000 tot 4000 pond per persoon kost.

Migranten willen weg uit Frankrijk, omdat de omstandigheden slecht zijn. "Ze slapen in bosjes en worden iedere nacht opgejaagd", zegt Renout. "Zo willen Franse autoriteiten voorkomen dat er nieuwe kampen ontstaan. Het wordt ze steeds moeilijker gemaakt."

Topoverleg

Minister Javid wil dit weekend overleggen met zijn Franse collega om tot een oplossing voor het probleem in het Kanaal te komen. Hij heeft in de tussentijd opdracht gegeven tot extra grensbewaking. Ook laat hij uitzoeken of migranten de overtocht maken omdat de kustwacht aanwezig is. Doordat ze kans maken om opgepikt te worden, lopen ze minder risico tot verdrinking tijdens de overtocht.