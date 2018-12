Ierland wil honderden kinderlijkjes uit massagraf herbegraven

De Ierse regering heeft besloten om honderden babylijkjes op te laten graven op het terrein van een voormalig opvanghuis voor ongehuwde moeders bij het plaatsje Tuam, in het westen van Ierland.

Onderzoek moet meer duidelijkheid geven over misstanden in de katholieke instelling. Ook moeten de kinderen alsnog een waardige begrafenis krijgen.

Het massagraf werd in maart 2017 ontdekt. Er zijn al wat lijkjes opgegraven, maar voor het grote graafwerk is een wetswijziging nodig. De Ierse regering hoopt dat het parlement daar snel mee instemt, zodat het graafwerk in de tweede helft van volgend jaar kan beginnen.

Op het terrein van het katholieke opvanghuis werden vermoedelijk 796 kinderen begraven. Er is wel vastgelegd dat ze overleden zijn, maar niet waar de lichamen zijn gebleven. Waarschijnlijk zijn de kinderen daar illegaal begraven, mogelijk zonder dat de rest van de familie werd geïnformeerd.

Uit eerste onderzoek is gebleken dat het vooral gaat om kinderen tot twee of drie jaar oud, onder wie ook te vroeg geboren baby's. Deskundigen vermoeden dat veel lijkjes dateren uit de jaren 50.

Fatsoenlijke begrafenis

"We weten niet precies wat ons allemaal te wachten staat, maar we zijn ervan overtuigd dat we dit moeten doen", zegt de Ierse premier Varadkar. "We graven de resten op en geven de kinderen de fatsoenlijke begrafenis die ze eerder niet gekregen hebben."

Het opvanghuis bij Tuam werd van 1925 tot 1961 gerund door de katholieke kerk. Het had een opmerkelijk hoog sterftecijfer, maar er is nooit opgehelderd waardoor dat kwam. Vermoedelijk speelde ondervoeding een rol.

Er waren in de vorige eeuw tien van zulke huizen in Ierland, waar in totaal zo'n 35.000 vrouwen zijn opgevangen. Niet alleen bij Tuam liggen kinderen begraven, ook drie andere opvanghuizen zouden een kindermassagraf hebben.