Politie brengt verwarde en verdwaalde Duitse automobilist naar huis

Agenten hebben een verwarde Duitse automobilist die gevaarlijk reed, in hun eigen politieauto naar zijn huis in Duitsland gebracht. Dat schrijft de politie Alblasserwaard/Vijfheerenlanden op Facebook.

De politie werd gebeld over een bestuurder van een Duitse auto die levensgevaarlijk reed. Het was aan andere automobilisten te danken, dat er geen aanrijdingen waren.

In de buurt van het Zuid-Hollandse dorp Nieuwland onderschepten agenten de Duitser. De autorijder had geen alcohol gedronken, maar mocht zijn weg niet vervolgen omdat hij gevaarlijk reed.

280 kilometer

De man was bij een tentoonstelling geweest in de buurt van Osnabrück. Hij was verkeerd gereden en kwam zo in Nieuwland terecht, 280 kilometer van zijn woning.

Omdat de Duitser verward was, kon hij niet met het openbaar vervoer. Ook had hij geen geld voor een taxi. Familieleden had hij niet en vrienden van hem waren niet bereikbaar.

De agenten, die medelijden met de man hadden, belden met het Duitse consulaat. Uit dat gesprek bleek dat de enige oplossing was hem zelf naar huis te brengen. Dat deden de agenten na afloop van hun dienst.

Het rijbewijs van de automobilist is ingenomen en naar Duitse instanties gestuurd. Zij gaan beoordelen of de man nog mag en kan rijden. De agenten hebben ook instanties gewaarschuwd die zich over de verwarde persoon kunnen ontfermen, schrijft RTV Rijnmond.