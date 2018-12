Duitse IS-strijdster aangeklaagd voor dood kindslaaf (5)

In Duitsland is een vrouw aangeklaagd die als strijder van IS in Irak oorlogsmisdaden zou hebben gepleegd. De Duitse Jennifer W. zou samen met haar man verantwoordelijk zijn voor de dood van een meisje dat ze als slaaf hielden.

De twee zouden het 5-jarige kind in Mosul als huisslaaf hebben gekocht. Toen het meisje ziek werd en in bed ging liggen zou de man haar voor straf buiten aan een ketting hebben gelegd, waarna het kind stierf aan uitdroging. Volgens de Duitse aanklagers deed de vrouw niets om het meisje te redden.

De 27-jarige Jennifer W. sloot zich in de zomer van 2014 aan bij IS in Irak, na omzwervingen via Turkije en Syrië. Volgens de aanklagers werkte ze voor een moraliteitspolitie waarbij ze rondliep bij parkeerplaatsen in de steden Mosul en Falluja en controleerde of vrouwen zich aan de kledingvoorschriften van IS hielden. Tijdens haar patrouilles had ze een kalasjnikov bij zich en droeg ze een bomvest. Ze kreeg ongeveer 70 à 100 dollar per maand voor haar werk.

Toen ze twee jaar later naar de Duitse ambassade in Turkije ging voor nieuwe papieren, werd ze door Turkije opgepakt en uitgezet naar Duitsland. Daar kwam ze even vrij bij gebrek aan bewijs, maar toen ze later opnieuw naar Syrië wilde reizen, werd ze opnieuw gearresteerd.

De rechtszaak moet in Duitsland nog beginnen. De vrouw kan maximaal levenslang krijgen. Haar man wordt niet berecht. Het is onbekend waar hij is; hij is geen Duits staatsburger.