Nepagenten troggelen Chinese toeristen briefgeld af

Chinese toeristen zijn gisteravond het slachtoffer geworden van oplichters die zich voordeden als politiemensen.

De toeristen stonden rond 18.15 uur in Zaandijk foto's te maken toen er een auto met twee mannen in burgerkleding naast hen stopte. Een van hen toonde een neppolitielegitimatie.

Nep-rechercheur

De mannen vertelden dat er veel vals geld in omloop was en dat zij het geld van de toeristen wilden controleren. Een van hen gaf zijn portemonnee af. De nep-rechercheur haalde het papiergeld eruit, controleerde het en stopte het ogenschijnlijk weer terug.

Pas nadat het tweetal was weggereden, kwamen de toeristen erachter dat hun geld weg was. Ze wisten nog wat het Franse kenteken van de auto was. Maar de wagen is nog niet gevonden, schrijft NH Nieuws.