Veertig vermoedelijke militanten gedood na aanslag toeristenbus Egypte

Egyptische veiligheidstroepen hebben veertig vermoedelijke militanten gedood na de bomaanslag op een toeristenbus van gisteravond, waarbij drie Vietnamese toeristen omkwamen en er tien gewond raakten. Nog eens elf militanten zouden zijn gearresteerd. Het lijkt erop dat de actie van de veiligheidstroepen los staat van de aanslag op de toeristen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van terroristen die van plan waren aanslagen te plegen op onder meer kerken, overheidsinstellingen en toeristische plekken.

Ze werden gedood bij drie invallen in Noord-Sinaï en in Gizeh, een voorstad van Caïro. Daarbij zouden vuurgevechten zijn uitgebroken. Het is niet bekend of daarbij ook medewerkers van de Egyptische diensten zijn omgekomen.

In schuilplaatsen zijn wapens en explosieven gevonden.