Fotografen vertellen over hun meest indrukwekkende foto's van 2018

"Ik kan niet bevatten dat ik deze foto ooit heb gemaakt", zegt fotograaf Go Nakamura. Hij was bij een bijeenkomst geweest van een groep neonazi's in Newman, in de buurt van San Francisco. Diezelfde groep was in augustus 2017 betrokken bij de zogenoemde Charlottesville-rally. Bij dat protest van extreemrechts reed een auto in op een tegendemonstratie.

"Een aantal collega's vertelde me dat na de bijeenkomst in Newman een soort geheim ritueel buiten de stad gehouden zou worden", zegt Nakamura. De informatie klopte: in de achtertuin van een afgelegen bar buiten de stad, zag hij een enorm houten hakenkruis.

Zo'n vijftien neonazi's brandden hun fakkels, verzamelden zich om het kruis en deden de nazigroet, vertelt de fotograaf. "Het was surrealistisch. De adrenaline schoot door mijn lichaam, maar ik bleef gefocust op alles wat zich voor mijn ogen afspeelde." Het ritueel bereikte zijn hoogtepunt toen de groep voor het brandende kruis begon te zingen en een laatste groet deed. Nakumura maakte er bovenstaande foto van.